Atletica. Davide Re, quanta sfortuna alla Herculis EBS 2019 di Montecarlo

Tanta sfortuna per l'atleta imperiese Davide Re alla Herculis EBS 2019 che si è svolta nella serata di ieri allo stadio Louis II di Montecarlo.

Dopo il via l'atleta cresciuto nella Maurina Olio Carli Imperia ha percorso 180 metri senza accorgersi dello stop per una falsa dello statunitense Kahmari Montgomery in quarta corsia. Re, come gli altri atleti delle corsie esterne, è dovuto tornare indietro e ripartire nuovamente.

Una situazione penalizzante per l'imperiese che al secondo start ha lottato, ma ha chiuso la sua gara al sesto posto fermando il cronometro sul tempo di 46.21. Niente da fare e rammarico visto quello che accaduto per il primatista italiano che ora penserà Coppa Europa e Mondiali.

La vittoria è andata al favorito Steven Gardiner.