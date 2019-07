Calcio. Atletico Argentina, mister Maiano pronto ad iniziare l'avventura in rossonero: "La mia presenza è confermata qualsiasi sia il campionato di appartenenza"

Il nuovo allenatore dell'Atletico Argentina sarà Christian Maiano che sia Prima o Seconda Categoria non farà differenza. A confermarlo a Rivierasport.it è proprio l'ex tecnico del Taggia pronto per la nuova avventura in rossonero:

"Stiamo organizzando la nuova stagione, c'è molto entusiasmo. Sul ripescaggio attendiamo notizie ma ci faremo trovare pronti ovunque giocheremo con la stessa voglia e determinazione. La mia presenza è confermata qualsiasi sia il campionato di appartenenza, qua c'è un bel progetto e voglia di lavorare per riportare questa società ai suoi livelli. Ho trovato persone vogliose e capaci che ti trasmettono grande motivazione".

Maiano si congratula per il passaggio all'Imperia di Salmaso, suo ex giocatore nella scorsa stagione al Taggia: "Sono molto contento per Andrea Salmaso. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. È un ragazzo che ha molta passione, rapido e bravo nell'uno contro uno:gli auguro il meglio".