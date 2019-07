Calcio, Serie C. Al Carpi con mister Riolfo una vecchia conoscenza della Sanremese: il suo vice sarà ancora Paolo Pantera

Nello staff tecnico di mister Giancarlo Riolfo al Carpi c'è una vecchia conoscenza della Sanremese.

Stiamo parlando di Paolo Panera, ex difensore centrale, che arrivò nella stagione 2003/2004 in Serie D nella compagine matuziana ambiziosa per il salto di categoria e che realizzò un emozionante duello con la Massese. In quell'annata sulla panchina biancoazzurra si alternarono Silipo e Soda e a fine stagione, grazie alla vittoria nei playoff, arrivò in ripescaggio in Serie C2. Panterà giocò a Sanremo una stagione da under alternandosi al centro della difesa con Giuntoli e facendo coppia spesso con Biffi.

Il toscano sarà il vice allenatore di Riolfo sulla panchina degli emiliani, seguendo il tecnico di Andora dopo le esperienza alla Vis Pesaro e alla Torres Sassari.