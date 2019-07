Calcio, Serie D. L'ex Sanremese Massimo Costantino allenerà in Sicilia l'FC Messina

Un ex allenatore della Sanremese riparte dalla Sicilia e da una piazza molto calda per la Serie D.

Stiamo parlando di mister Massimo Costantino, che in uno scorcio della stagione 2016/2017 era stato chiamato dalla proprietà matuziana al posto di Carlo Calabria subito dopo la sconfitta interna contro il Seravezza Pozzi. Il tecnico, con un passato importante, ha scelto di ripartire dal FC Messina in Serie D.

Nel girone di ritorno, dopo che i biancoazzurri furono recuperati in classifica (erano in testa da soli) Costantino rassegnò le dimissioni. Ora per lui una nuova avventura.