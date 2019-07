Calciomercato Prima Categoria. Marco Campagnani, niente Don Bosco Valle Intemelia. E lui vede neroazzurro: "La mia priorità è la Carlin's Boys"

Il quotato centrocampista Marco Campagnani non giocherà nella prossima stagione nelle fila del Don Bosco Valle Intemelia del neo allenatore Manuele Fiore.

A confermarlo a Rivierasport.it è lo stesso giocatore: "Ho avuto diverse chiamate non solo dal Don Bosco Valle Intemelia, anche Atletico Argentina e Sanstevese. Ho rifiutato il Don Bosco a malincuore, credo abbiano un bel progetto e mi sarebbe piaciuto essere allenato da mister Fiore".

Campagnani, nella scorsa stagione protagonista nella promozione in Prima Categoria della Carlin's Boys, lancia l'assist ai neroazzurri: "La mia priorità è la Carlin's Boys, perché siamo un gruppo di amici che ripongono in me tanta stima e considerazione. Voglio capire cosa ha in mente la società - sottolinea il giocatore - in vista della prossima annata".

Il centrocampista cerca un progetto importante: "L'obiettivo è sempre quello di giocare in una squadra affiatata e scendere in campo per conquistare i 3 punti contro qualsiasi avversario".