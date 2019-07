Calciomercato Promozione. Ventimiglia-Murabito e Dianese&Golfo-Laera. Aspettando Taggia-Miceli: le imperiesi protagoniste

Il calciomercato in Promozione di Ventimiglia, Taggia e Dianese&Golfo è stato fino a questo momento molto importante. E se i giallorossi devono ancora ufficializzare i colpi, granata e giallorossoblu non hanno perso tempo.

Veneziano scatenato. Il Ventimiglia sta regalando al confermato mister Luccisano una rosa importante per la categoria. Dopo l'amara retrocessione l'ambiente ha bisogno di entusiasmo ma senza grandi proclami come è nell'indole della dirigenza. Si punta su giovani di valore ed ecco il ritorno di Salzone dal Finale e l'arrivo in prestito di Scappatura dalla Sanremese, oltre alla conferma di qualche big. Ma il colpo all'occhiello è l'arrivo di bomber Murabito: oltre 200 reti in carriera, un capolavoro di Veneziano scatenato sul mercato.

Baracco in attesa. In casa Taggia il Direttore Sportivo Baracco ha regalato a Siciliano le prime conferme importanti in rosa. Ora sarà assalto ai primi grandi botti con grande attesa per l'ufficialità del colpo Miceli, capocannoniere con l'Ospedaletti nella passata stagione. Poi ci saranno gli arrivi dalla Sanstevese di La Greca, Lanteri, il giovane Russo, l'esterno El Kamli e Cutellè. Attenzione alla situazione legata a Luca Gambacorta. La ciliegina sulla torta? Può essere Alessio Stamilla, anche se tutto dipende dalla volontà di continuare a giocare del calciatore.

Bregolin-Curri da urlo. La Dianese&Golfo non sta a guardare e sistema la difesa. Il duo formato da Bregolin e Curri, dopo gli addii con Brignoli e Calandrino, ha ingaggiato due top player per la categoria: dall'Imperia ecco Marco Di Lauro (con un passato in Serie D) e Fabio Laera, oltre 100 presenze tra Serie D e Eccellenza in neroazzurro. Sono arrivate le conferme di Miraglia, Bortolini, Quispe e Casassa. Possibili altri colpi in arrivo.