Freccette. Champions Liguria, l'Immobiliare Studio Porto Maurizio resta in testa

Nella quinta giornata della Champions Liguria, disputata al Green Planet di Imperia, continua inarrestabile la marcia vittoriosa di Studio Porto Maurizio che si impone con il risultato di 7 a 3 sulla formazione della Peperetta Dispetusa.

Russo Demolizioni con il 7 a 5 ottenuto contro il bar Roberta mantiene viva la speranza di entrare fra le quattro finaliste. Abbandona invece le speranze Beauty Concept che con la sconfitta per 7 a 4 a favore di Costruzione Campagna rimane in settima posizione con solo due punti conquistati nella prima giornata.

La formazione del Pituti “abbonati al pareggio” dopo aver pareggiato la scorsa giornata si ripetono anche con lavaggio Industriale, il 6 a 6 fa muovere per entrambi la classifica molto più tranquillo il team del Lavaggio industriale ancora al secondo posto in classifica, mentre il Pituti pagando una partenza non brillante nelle prime giornate tiene ancora vive le speranze per accedere alla fase finale.



Risultati 5° Giornata:

Peperetta Dispetusa – Studio Porto Maurizio 3 – 7

Bar Roberta – Russo Demolizioni 5 -7

Beauty Concept – Costruzioni Campagna 4 -7

Pituti – Lavaggio Industriale 6 -6



Classifica:

1° Immobiliare Studio Porto Maurizio. (Hohenester N., Hohenester T., Pesce) Pt.10

2° Lavaggio Industriale (Boccone, Tulbu, Di Bella, Fathi) Pt.7

3° Bar Roberta (Urso, Agresta, Palma, Deperi) pt.6

4° Costruzioni Campagna ( Rossetto, Butteri, Campagna) Pt.6

5° Russo Demolizioni (Pupino, Di Perna, Rossi, Pardini) Pt.5

6° Pituti (La Cava, Cotrona, Pegoraro) Pt.4

7° Beauty Concept (Wolff, Maestroni, Da Prelà, Ranoisio) Pt.2

8° Peperetta Dispetusa ( Merlino, Pettinato, Ippolito, Belvedere) Pt.0



Prossima giornata in programma al Bar Roberta venerdì 19 Luglio

Bar Roberta – Lavaggio Industriale

Peperetta Dispetusa – Beauty Concept

Pituti – Costruzioni Campagna

Studio Porto Maurizio – Russo Demolizioni