F1. Silverstone, troppa Mercedes per Leclerc: il monegasco è terzo in qualifica con la Ferrari

Troppa Mercedes per Charles Leclerc. Le qualifiche di Silverstone del GP di Formula 1 di Gran Bretagna sono nuovamente monopolizzate dalle frecce d'argento, con Bottas che batte Hamilton per soli 6 millesimi e dopo 4 anni toglie l'inglese dalla partenza al palo in casa sua.

Il monegasco più di cosi non poteva fare, con la sua Ferrari. E ha fatto molto, confermando il suo ottimo stato di forma (dopo il miglior tempo in FP3, secondo in Q1 e primo in Q2) con un terzo posto a soli 79 millesimi da Bottas. Male Vettel con l'altra rossa, che finisce addirittura dietro le Red Bull: partirà sesto, in terza fila. Il tedesco, vista anche la gran prestazione del suo giovane compagno di team, è chiamato a una reazione d'orgoglio. La Mercedes già da ieri ha dimostrato di essere nettamente superiore sul passo gara, e per Leclerc il podio sembra il massimo risultato raggiungibile. Ma ci sono 52 giri da affrontare domani: il via alle 15.10.