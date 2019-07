Tennis Ventimiglia, continuano le gare del singolare maschile FIT 'Memorial Matteo Cane'

Proseguono sui campi del Tennis Club Ventimiglia le gare di singolare maschile FIT "Memorial Matteo Cane" iniziata il 10 luglio con le sezioni 1 e 2 di quarta e terza categoria. Giudici-arbitro Giuseppe Zangari e Francesco Esposito, direttore di gara Massimo Botrini.

Per oggi pomeriggio 13 luglio, a partire dalle ore 17, scenderanno in campo: Alessandro Pillon contro Lorenzo Lorenzi; Simone Gastaldo contro Massimo Rosati. Alle ore 20 in campo Lorenzo De Santis contro Kevin Bella; Matteo Facinoli sfida Alessio Boldrini.

Da lunedì 15 luglio sarà il turno dei big di seconda categoria.