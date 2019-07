Pallacanestro: serie di appuntamenti con lo street basket per gli atleti del Bki Imperia

Nonostante un'estate impegnativa per i ragazzi BKI, reduci dai camp estivi, non si poteva mancare agli eventi di Street Basket organizzati a Ventimiglia e Vado.

E' stato un pomeriggio entusiasmante di basket tra ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Liguria di Ponente, da Ventimiglia a Genova. Un'ottima occasione per mettersi alla prova, divertendosi, nel puro spirito dello street basket. Grande soddisfazione in casa BKI all'evento di Ventimiglia con il Cipster Team (Alessandro, Luca, Matteo e Simone) che ha vinto la finale contro i temuti Golden Boys di Bordighera, nella categoria Junior 2006/2007. In collaborazione con l'Olimpia Taggia, che ha partecipato con ben 9 Team, anche nella categoria Under 12 grande festa per il BuB Team (Andrea, Giona e Tommaso), che ha vinto in finale il derby contro i super favoriti Red Crabs Team targati Olimpia.

Sul fronte Vado, due team con contaminazioni BKI/Vado: Schiacciatori di... birre! Con i 2005 Filippo, Giorgio, Lorenzo B. e Lorenzo T., che non sono riusciti a staccare il pass per la semifinale. E il team 'On Fire', classe 2006, che si giocherà invece l'accesso alla finale.

Il prossimo appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti dello Street Basket, per tutte le categorie compresa la Family, sarà a Imperia con la CentropastoreCUP il 13, 14 e 15 settembre 2019.