Tiro con l'arco. Arcieri San Bartolomeo, grande successo per il campionato regionale

Grande spettacolo nella giornata di domenica a San Bartolomeo al Mare, dove si è svolto il campionato regionale di tiro con l'arco, specialità targa.

Alla competizione organizzata dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo, hanno partecipato atleti provenienti da tutta la Liguria con la presenza del Presidente del Comitato Regionale Fitarco Enrico Ragabliati.

Buone le prestazioni degli arcieri di casa. Nella Divisione Olimpica Senior quinto posto per Emilio Capalbo, mentre nei Master grande secondo posto per Cesare Argento. Podio e terza piazza per Andrea D'Amico (Allievi), così come Martina Ferrari (Allieve). Nella categoria Ragazzi quarto posto per Cristian Vallone. Nella Divisione Compund Master secondo posto per Dario Cosentino.

"Un ringraziamento alla società organizzatrice per l’impegno dimostrato, al comitato regionale e al comune di San Bartolomeo per la disponibilità. Complimenti a tutti gli atleti dal presidente degli arcieri San Bartolomeo Heger Roberto, dal presidente del comitato regionale ligure Enrico Rebagliati e dal delegato provinciale presso Coni Cesare Prette" dichiarano dalla fitarco regionale.