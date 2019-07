Calcio. Camporosso verso il salto in Promozione. Luci conferma la rosa: "Ripartiremo con i ragazzi che hanno conquistato questo traguardo"

Il Camporosso aspetta con grande entusiasmo il verdetto che potrebbe proiettare i rossoblu nel prossimo campionato di Promozione, facendo compagnia alle altre compagini imperiesi Ventimiglia, Taggia e Dianese&Golfo.

Pronti a ripartire. Ne è consapevole mister Carmelo Luci che conferma in blocco la rosa della scorsa stagione: "Ripartiremo dalla rosa che ha conquistato questo grande traguardo - conferma il tecnico confermato sulla panchina rossoblu - con la conferma del gruppo della scorsa annata in blocco".

"Siamo pronti ad affrontare il terzo campionato di Promozione degli ultimi cinque anni - sottolinea Luci - abbiamo fiducia in questi ragazzi e con loro andremo avanti".

In chiave calciomercato arriveranno i giusti innesti per rinforzare la rosa rossoblu con i profili ancora top secret. In attesa del ripescaggio in Promozione.