Calcio, Eccellenza. Imperia, tutto pronto per la ripresa: possibile raduno il 29 luglio

Tutto pronto in casa Imperia per l'inizio della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni il raduno della compagine neroazzurra potrebbe avvenire (si attende l'ufficialità) per lunedì 29 luglio.

La rosa a disposizione di mister Alessandro Lupo comincerà a scaldare i motori in vista della prossima stagione che come obiettivo avrà nel mirino il ritorno in Serie D, grazie al momento di una campagna acquisti importante.

Grandi nomi. Grande curiosità ci sarà per i nuovi innesti come Davide Sancinito (ex Albissola in C), Edo Capra (protagonista con la maglia del Vado nella scorsa stagione), il giovane Minasso e l'esterno Virga (un passato anche nell'Olhanense in Portogallo). Ma anche di conferme importanti come Martelli a centrocampo.

Non ci saranno più Di Lauro, Costantini e Castagna: il difensore, centrocampista e attaccante sono passati a Dianese&Golfo, Vado e Pietra Ligure.