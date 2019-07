Calcio. Sanstevese non iscritta al campionato di Prima Categoria. Il rammarico di capitan Valenzise: "Una sconfitta per Santo Stefano"

La Sanstevese non parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria, ormai è ufficiale.

"Sconfitta per Santo Stefano". La società non ha presentato la domanda d'iscrizione e con molto rammarico ha dovuto rinunciare alla disputa del nuovo torneo, dopo l'amara retrocessione della stagione scorsa: a Rivierasport.it ecco tutto il rammarico di capitan Tommaso Valenzise.

"Non è facile commentare questa situazione - esordisce il difensore - ma sono abbastanza sorpreso. Mi dispiace veramente tanto, è una sconfitta per Santo Stefano e un grosso dispiacere per me e per chi come me ha dato tanto per questa società, club che meriterebbe sicuramente un altro destino".

Valenzise non dimentica i quattro anni passati alla Sanstevese: "Non so di preciso cosa ci sia dietro questa decisione, sono solo consapevole che per me sono stati quattro anni bellissimi e ringrazio la società per questo".

Sul futuro Valenzise non sa ancora dove giocherà: "Il mio futuro? Ancora non so, vedrò cosa fare visto che non ho ancora parlato ufficialmente con nessuno".