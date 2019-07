Calcio. SANSTEVESE CHOC! La Prima Squadra non verrà iscritta al prossimo camiponato di Prima Categoria

Clamorosa decisione in casa Sanstevese.

La Prima Squadra non parteciperà al prossimo campionato di Prima Categoria, in quanto la società non si iscriverà, visto che non verrà versata la quota d'iscrizione in scadenza tra pochi giorni.

Uno vero e proprio choc a livello calcistico. Ora ci sarà un posto libero in più per il prossimo campionato.

La decisione era ormai era nell'aria dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online dal Presidente Marco Proto nella giornata di sabato (clicca QUI).