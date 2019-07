Calcio, Serie D. Sanremese, conto alla rovescia per il raduno di venerdì

Tutto pronto per l'inizio della nuova stagione in casa Sanremese, dove i tifosi contano i giorni per vedere all'opera i nuovi e confermati giocatori biancoazzurri.

Il primo allenamento è datato venerdì 19 luglio, presso lo stadio 'Comunale, quando i convocati a disposizione di mister Ascoli e del suo staff cominceranno a sudare in vista della lunga stagione. Il primo impegno ufficiale che sarà per domenica 4 agosto, quando i matuziani affronteranno (probabilmente in trasferta) una compagine di Serie C per il turno preliminare della Tim Cup.

Appuntamento per il primo giorno di raduno venerdì 19 luglio intorno alle ore 16.30