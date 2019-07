Calciomercato Eccellenza. Imperia, che colpo: UFFICIALE l'ingaggio di Samuele Sassari

Grande colpo in entrata per l'Imperia che per la prossima stagione ha tesserato Samuele Sassari.

Classe 1996, è un esterno d'attacco adattabile sia sulla fascia destra che sinistra ma potrebbe ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Nel suo passato recente ha vestito le maglie di Alassio FC, Genova Calcio, Vado, Albissola, dove ha vinto il campionato di Promozione, e Finale.

Il comunicato del club:

"La società ASD Imperia, comunica l'avvenuto tesseramento dell'attaccante esterno, classe '96, Samuele Sassari per la stagione agonistica 2019-20.

La società tutta rivolge un grosso benvenuto a Samuele Sassari".