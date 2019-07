Grande successo di partecipazione per la prima edizione della ‘Randonnè Pietrabruna bike road’

Si è svolta oggi la prima edizione della ‘Randonnè Pietrabruna bike road’. Molti gli atleti che si sono presentati al via, con il percorso totalmente non competitivo con partenza da Pietrabruna, che si è snodato nella valle del San Lorenzo per poi salire sulla mitica salita della Cipressa.

Ottimo il riscontro dei ciclisti molto soddisfatti per aver fatto un percorso totalmente segnato e soprattutto unico dal punto di vista paesaggistico. Questo genere di manifestazione lascia a casa l'agonismo e da la possibilitò di poter vedere i luoghi, consentendo di fermarsi a fare le foto, cosa che non accade in quelle manifestazioni che ultimamente spopolano dove conta solo il cronometro e che talvolta sfocia in uso di sostanze pericolose.

La manifestazione ha avuto comunque un vincitore, ovvero la società che ha raggiunto il maggior numero di chilometri pedalati dai propri soci. Si è laureata campione regionale la UC Sanremo, che ha schierato un numero elevato di atleti. A seguire: Bc Time, Rusty bike Infinity, Meg Cycling e Eurobike Genova. U