Sanremo: terminata la prima settimana dell'Educamp, la seconda comincerà domani per l'allerta meteo (Foto)

E' terminata venerdì scorso a Sanremo la prima settimana dell'Educamp Sanremo 2019. La seconda edizione ha visto la partecipazione di oltre 60 giovani e giovanissimi iscritti, di età compresa tra cinque e dodici anni, che si sono poi ritrovati tutti insieme per la dimostrazione finale e la consegna della medaglia, dell'attestato di partecipazione e di un omaggio personalizzato, nel corso della cerimonia di chiusura che si è svolta all'interno del polo sportivo di Valle Armea.

Sulle tribune erano presenti anche tanti genitori che hanno sottolineato con prolungati applausi la varie fasi della festa di commiato. A rappresentare il Comune di Sanremo era presente l'assessore all'Ambiente Lucia Artusi che ha tenuto un breve discorso dedicato all'importanza di praticare sport abbinandolo all'educazione, al rispetto nei confronti del prossimo e dell'ambiente circostante, sottolineando l'ottimo lavoro svolto dagli organizzatori, tra gli applausi degli iscritti e dei loro genitori.

Per l'organizzazione hanno parlato Cesare Fagnani (Nuova Lega Pallavolo Sanremo) e Daniela Breggion (Ginnastica Riviera dei Fiori): inevitabili i ringraziamenti alle diverse società sportive che hanno collaborato affiancando i quattro educatori Coni che si sono occupati di altrettanti gruppi di partecipanti. Queste le società sportive coinvolte nell'Educamp Sanremo 2019: Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Sanremo Rugby, Byakko Tai Sanremo (judo e kick-boxing), Tennis Tavolo Regina, Olimpia Basket, Softball School, Atletica Sanremo, Canottieri Sanremo, Lega Navale Sanremo, Yacht Club Sanremo, Nuova Lega Pallavolo e Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

Nel corso della prima settimana sono intervenuti all'Educamp i rappresentanti dell'Asl 1 per parlare di prevenzione infortuni, di igiene dentale, emozioni eccetera), della Capitaneria di Porto per l'inquinamento marino e il Console del Mare Gianni Manuguerra sulla presenza dei cetacei nel Santuario Pelagos. Da domani a venerdì prossimo si svolgerà la seconda e ultima settimana dell'Educamp 2019 a Sanremo. Anche in questo caso i posti disponibili, una sessantina, sono andati esauriti rapidamente, a dimostrazione che il progetto è interessante e va ripetuto nella prossima estate.

La seconda settimana partirà domani per l’allerta meteo, prevista oggi e, la giornata odierna verrà recuperata lunedì prossimo, grazie alla disponibilità e la buona volontà di tutti quelli che hanno collaborato e reso possibile questa ‘simpatica’ proposta sportiva.