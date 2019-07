Tennis. Classifica ATP, passo in avanti di Fabio Fognini: è il numero 9 del mondo!

Continua la sua grande scalata nel tennis mondiale Fabio Fognini. Dopo il caos capitato a Wimbledon, Fabio è pronto a ripartire e lo farà con una posizione in più nella classifica ATP.

La racchetta di Arma di Taggia è balzata in nona posizione, scavalcando una piazza, nella graduatoria mondiale stilata questa mattina.

Fognini si prepara al ritorno in campo dopo il Grande Slam londinese vinto da Djokovic su Federer. Il primo azzurro al mondo questa settimana sarà protagonista ad Umago, in Croazia, dove in passato trionfò. Primo avversario negli ottavi di finale martedì, sarà il connazionale Bolelli.