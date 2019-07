Podismo. Conto alla rovescia per la prima edizione dell'Urban Trail della Rovere

Manca poco alla prima edizione della Urban Trail della Rovere, un percorso misto fra asfalto e sterrato nell'entroterra di San Bartolomeo al Mare e Poiolo.

La partenza è fissata presso la GV Sport in via martiri della libertà 33/con un percorso lungo 5,2 km. Ci sarà anche una camminata aperta a tutti: famiglie, nonni e amici a quattro zampe, per un eprcorso di 1,5 km.

Le iscrizioni si apriranno il giorno della manifestazione, il prossimo 28 luglio a San Bartolomeo al Mare in via martiri della libertà 33c presso la GV Sport.

Costo iscrizioni: camminata 5 euro

Urban 10 euro

La manifestazione è organizzata dalla GV Sport e Cristian Mallardo, con il patrocinio del comune di San Bartolomeo al Mare.

"Ringraziamo anticipatamente l'amministrazione comunale, in particolare il consigliere delegato allo sport Valerio Zambruno per l'ottima collaborazione" dichiarano dall'organizzazione.

Per info 348.2103204