Calcio amatoriale. Appuntamento di prestigio a Pian di Poma: giovedì in scena il '6° Memorial Luigi Cichero' con tanti ospiti di spicco

Appuntamento importante giovedì prossimo. Alle ore 19.30, presso il campo di Pian di Poma, a Sanremo, si disputerà il 6° Memorial Luigi Cichero, la manifestazione dedicata alla memoria dell'ex giocatore e allenatore della Sanremese scomparso dieci anni fa.

Per il decennale la squadra degli Old Stars vuole commemorarlo organizzando un torneo a cui parteciperà una selezione di ex giocatori del Genoa tra cui Ruotolo, Onofri, Ferroni, Sbravati e Sturaro. Quest'ultimo, attualmente in forza alla squadra rossoblu ed in convalescenza post intervento, sarà presente come testimonial dell'iniziativa.

Altra squadra, oltre agli Old Stars sarà una selezione di Allenatori della Provincia di Imperia.