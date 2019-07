Calcio giovanile. La Sanremese organizza Open Day per la Categoria Giovanissimi 2005

In vista della stagione 2019/2020, la Sanremese Calcio organizza un Open Day per la categoria Giovanissimi 2005. L’appuntamento è fissato per le ore 18 di giovedì 18 luglio, presso il campo sportivo di Pian di Poma.

L’allenamento è aperto a tutti i ragazzi nati nel 2005 e sarà svolto alla presenza dei tecnici Dino Bertazzon e Tiziano Brizio e dei responsabili del settore giovanile, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte.

Ricordiamo che la Sanremese ha guadagnato di diritto l’accesso al campionato regionale Giovanissimi 2005, senza dover disputare la fase preliminare.