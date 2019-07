Calcio, Prima Categoria. Questa sera vengono tolti i veli alla nuova Carlin's Boys

C'è grande attesa per la presentazione della Prima Squadra e dello staff tecnico di una Carlin's Boys nuova di zecca.

Il principale volto nuovo sarà in panchina rappresentato da Nunzio Barillà, ex Taggia B nella scorsa stagione, e scelto dal Direttore Sportivo Fabio Mesiano per il dopo Litardi. Anche la rosa potrebbe rivelare delle sorprese importanti, con conferme ma allo stesso tempo arrivi. Da valutare le posizioni di Marco Campagnani e Ciro Di Donato, i più richiesti sul mercato.

Appuntamento questa sera alle ore 20.30, presso i 'Bagni Ipocampo' a Sanremo.