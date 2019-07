Calcio. Sanstevese, addio ad una favola. L'ex tecnico Arturo Notari: "Mi dispiace molto. Una piccola isola felice buttata via"

Prima al Santo Stefano 2005 poi alla Sanstevese. Chi meglio di mister Arturo Notari, ex mediano d'oro della Sanremese tra le tante in carriera e quest'anno tecnico della Juniores matuziana, poteva regalare un commento sulla mancata iscrizione alla prossima Prima Categoria della Sanstevese:

"Dispiace la mancata iscrizione della Sanstevese alla Prima Categoria perchè è stata una delle mie prime squadre - dichiara il tecnico - ambiente dove mi sono trovato davvero molto bene, un bel gruppo di dirigenti e una vera famiglia".

"Una piccola isola felice buttata via". Notari è rammaricato per l'epilogo negativo della sua ex società: "Sono quelle realtà di paese che se non vengono aiutate dall'amministrazione locale fanno fatica. Io ci sono stato dentro, c'erano sempre piccoli problemi - sottolinea Notari - ma se esiste la volontà di aiutarsi può diventare qualcosa di importante. Poi se ognuno tira l'acqua al proprio mulino per interessi è un peccato: secondo me si è buttata via una piccola isola felice".