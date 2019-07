Calcio. Tim Cup, definiti i club di Serie D che disputeranno il turno preliminare: la Sanremese è tra le magnifiche nove

La Sanremese è tra le magnifiche nove squadre di Serie D, grazie alla seconda posizione occupata nella scorsa stagione, che parteciperanno al turno preliminare della Tim Cup.

I matuziani di mister Ascoli scenderanno in campo e probabilmente in trasferta, domenica 4 agosto. L'avversario sarà di Serie C e come accaduto nella scorsa edizione potrebbe essere di prestigio. Solo dodici mesi fa i biancoazzurri scesero in campo non sfigurando contro la Sambenedettese.

Insieme alla Sanremese ci saranno altre otto formazioni di Serie D: i veneti dell'Adriese, le lombarde Fanfulla e Mantova, i sardi del Lanuesi, i marchigiani del Matelica, i toscani del Ponsacco, i pugliesi del Fasano e i campani della Turris.

Ora la parola passa al sorteggio che avverrà a fine luglio.