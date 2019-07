Atletica. AS Foce Sanremo, a Montecarlo grande conferma di Alessia Laura

Grande spettacolo a Montecarlo per il meeting di atletica leggera dove l'imperiese Davide Re era l'unico italiano in gara.

Anche l'AS Foce Sanremo ha portato nel Principato i suoi corridori, con almeno altri 50 atleti sulle tribune ad applaudire le prestazioni dei propri compagni di squadra.

La più brava e quella più in forma è stata Alessia Laura, che ha limato il suo primato personale sui 1000 metri portando il tempo a 3'08"50: una prestazione di livello nazionale per una cadetta al primo anno di categoria. Alle sue spalle la compagna di squadra Fatima Soummade.

Nelle categorie minori ottima gara per Giulia De Cristofaro (3'31"73) con Marta Paonessa molto vicina. Tra gli Allievi Hamza Soummade si è riconfermato su notevoli livelli tecnici (2'42"73), pronto per il balzo verso i 1500 metri. Ha stupito il senior Luca Olivero, un gradito ritorno correndo la distanza in 2'42"99, anche per lui record personale.

Domani, a Celle Ligure andrà in scenail meeting Arcobaleno e per la Foce in gara diversi velocisti. Martedi prossimo a Boissano altro appuntamento, l'ultimo prima di una doverosa pausa agonistica di breve durata.