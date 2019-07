Pallacanestro. Grande successo per il 'Ventimiglia Street Basket'

Si è conclusa la scorsa domenica, nella cornice del playground del funtanin di Ventimiglia Alta con la quinta edizione del 'Ventimiglia Street Basket', la ricca e lunga stagione del Ventimiglia Basket.

Evento eccezionale, con numeri visti raramente per un torneo 3vs3 con 102 junior in campo nati tra il 2004 ed il 2009 che hanno dato vita ad una serata unica, avversari nel gioco ma finita la partita tutti uniti insieme in un contesto di fratellanza che la pallacanestro può offrire.

I ragazzi del 2004 (Thomas, Tommaso e Matias) hanno vinto il premio più ambito, il pass per le finali nazionali under 16 del circuito 33BK a San benedetto del Tronto i prossimi 2 e 3 agosto. I senior, ragazzi e uomini da 16 a 49 anni, sono scesi in campo per darsi battaglia sul con grande spirito di lealtà. A vicnere sono stati i Contrupé di Giacomo, Luca, Daniele e Rocco.

"In questi due giorni si sono visti sprazzi di ottima pallacanestro, ma la bellezza di tutto è stato lo spirito di tutti i giocatori in campo, grandi e piccini. Questo è il messaggio che deve passare, agonismo di gioco unito alla lealtà sportiva, che deve essere la regola sempre e non l'eccezione. Ora meritato riposo per tutti. Dopo ferragosto ci si concentrerà sulla nuova stagione" dichiarano dall'organizzazione.