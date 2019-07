Calcio. Atletico Argentina, Mouez Guirat segue mister Maiano in rossonero: "Darò il massimo per questa maglia"

L'Atletico Argentina sta cercando di mettere a disposizione di mister Maiano una rosa competitiva qualsiasi sia il campionato dove i rossoneri nella prossima stagione giocheranno.

Tra i volti nuovi c'è quello dell'attaccante Mouez Guirat, nella scorsa stagione proprio con il neo allenatore al Taggia: L'anno scorso ero con mister Maiano al Taggia e mi sono trovato bene - sottolinea l'attaccante - penso che di meglio non potevo trovare. Ero già convinto di andare via e l'Atletico Argentina è un posto dove penso ti trovarmi bene".

Ma quanto è incisa la presenza di Maiano sulla panchina rossonera per convincere Guirat Moez? "Mister Maiano? La scelta è stata mia, l'allenatore mi ha sempre detto di fare quello che mi sento. Cercherò di prepararmi al meglio, ho tanta voglia di fare bene e darò il massimo per questa maglia come ho sempre fatto".