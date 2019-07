Calcio. Il terzino Damiano Fraticelli si ferma: "Ci ho riflettuto tanto, penso sia la cosa migliore"

Damiano Fraticelli in azione con la maglia dell'Ospedaletti

Vedere un ragazzo promettente che si ferma almeno per una stagione fa male ed è una sconfitta dell'intero movimento.

Ma difficilmente tornerà sui propri passi Damiano Fraticelli, quotato profilo promettente che dopo aver vestito la maglia dell'Ospedaletti nella scorsa stagione è stato in forza al Ventimiglia: a Rivierasport.it spiega la sua decisione di fermarmi con il calcio al momento.

"Penso di mollare il calcio quest'anno - ha affermato il difensore - vorrei pensare al lavoro che è più importante. Ci ho riflettuto tanto e penso sia la cosa migliore".

"Il calcio non lo trovavo più come divertimento - sottolinea Fraticelli - ma come un impegno che mi toglieva troppo tempo. Poi se mi dovrebbe ritornare la voglia valuterò".