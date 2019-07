Calciomercato. Bomber vero e top player della categoria: ecco chi può essere il grande colpo dell'Imperia

L'Imperia è su Francesco Virdis. La trattativa, secondo le ultime indiscrezioni, sembra avviata ma tutto dipende dalla volontà del giocatore.

Ma chi è il possibile grande colpo neroazzurro? Classe 1985 e bomber da oltre 130 gol in carriera, Francesco Virdis riporterebbe un grande entusiasmo in tutta la piazza neroazzurra. In carriera il bomber e top player della categoria ha vestito le maglie di Montevarchi, Chieti, Pescara, Legnano, Foligno, Sud Tirol, Pomezia, Progetto Calcio Sant'Elia, Savona, Monza, L'Aquila, Albinoleffe, Latte Dolce Sassari e Finale. Nella scorsa annata è ritornato al Savona dove in 32 presenze ha segnato 17 reti.

Virdis vanta anche 24 presenze in Serie B e 2 reti con le maglie di Cesena, Modena e Ravenna.