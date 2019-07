Dopo l'esperienza con la maglia della Sanstevese, il giovane attaccante Matteo Anfosso è pronto ad una nuova avventura.

Le offerte, secondo indiscrezioni, non mancano al giovane talento visto che già tre squadre della provincia si sarebbero mosse per ingaggiarlo.

"Mi piacerebbe ripartire e mettermi in gioco in un campionato importante - ha sottolineato il giovane attaccante - dove vorrei fare bene e segnare molte reti per la mia nuova squadra".