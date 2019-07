Calciomercato Promozione. Dianese&Golfo, si lavora al ritorno di Luca Arrigo

La Dianese&Golfo sta provando a riportare a casa un giocatore molto importante per il campionato di Promozione.

Secondo le ultime indiscrezioni la società sta lavorando per far rivestire la maglia giallorossoblu a Luca Arrigo, esterno offensivo classe 1993, già protagonista della storica promozione di due annate fa. Arrigo in questa stagione è stato in forza all'Albenga in Eccellenza.

E sulla possibile trattativa spunta l'indizio social: il giocatore ha postato come foto del sul profilo Facebook lui in azione con la maglia giallorossoblu.