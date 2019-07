Ciclismo: il dianese Nicolò Bonifazio sfortunato al Tour de France, deve accontentarsi del 12° posto

Tanta la delusione, mostrata con un gesto di stizza a fine corsa, e più pacatamente nelle parole rilasciate alla Rai dal portacolori della Direct Energie: "Oggi stavo molto bene, ho cercato di seguire i migliori negli ultimi venti chilometri. Fino alla fine sono stato in una buona posizione per la volata. Ho preso bene l'ultima curva a sinistra ai 350 metri, ma ai 150 ho incontrato Caleb Ewan che ha fatto uno scarto violento sulla sinistra, ho dovuto frenare e poi non so se ho toccato le transenne o uno spettatore e in quel momento mi è saltata la catena e non ho potuto più pedalare. Dispiace molto perché ero lanciato e avevo ancora energia per sprintare, sono cose che capitano in volata ma sicuramente se non ci fosse stato Ewan di mezzo avrei fatto un buon risultato per me e per la squadra"