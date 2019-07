Tennis. ATP Umago, Fabio Fognini a caccia della ripartenza sulla terra rossa croata

Torna in campo dopo tutto quello accaduto a Wimbledon Fabio Fognini. Il tennista armese, dopo essere riuscito ad arrivare fino in nona piazza nella classifica ATP, prova a dimenticare il Grande Slam londinese e ripartire.

Lo farà dall'amica terra rossa croata di Umago, un torneo che qualche anno fa gli diede la vittoria. Ci riprova Fognini, testa di serie numero 1 della competizione, consapevole di avere i mezzi giusti per racimolare altri punti pesanti.

Il primo ostacolo da superare per la racchetta di Arma di Taggia sarà nella giornata di oggi, quando scenderà in campo per sfidare il connazionale Travaglia. L'avversario di oggi è il numero 105 al mondo ed è da prendere con le molle visto che nell'unico precedente Fognini subì una sconfitta in quattro set.