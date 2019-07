Calcio. Tim Cup, la Sanremese conoscerà il suo avversario nel sorteggio di lunedì 22 luglio

La Sanremese è pronta ad iniziare la nuova stagione, che rispetto alle avversarie, comincerà prima del previsto proprio come un anno fa.

I biancoazzurri scenderanno in campo nel loro primo impegno ufficiale domenica 4 agosto, nel turno preliminare della Tim Cup. Una manifestazione di prestigio che i colori matuziani partecipano grazie al secondo posto ottenuto nell'ultimo campionato di Serie D. Il sorteggio del tabellone avverrà lunedì 22 luglio e lo potrete seguire Live su Rivierasport.it. La Sanremese conoscerà l'avversario di Serie C che dovrà affrontare probabilmente in trasferta.

Domani sale la grande attesa nei tifosi per vedere la squadra nel primo giorno di lavoro: appuntamento allo stadio 'Comunale' dalle ore 16.30.