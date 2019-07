Calciomercato. Atletico Argentina, grandi manovre: si lavora per portare in rossonero Andrea Moraglia e Alessandro Geraci

Andrea Moraglia può essere il rinforzo a centrocampo per l'Atletico Argentina

L'Atletico Argentina pensa in grande qualsiasi sia la categoria dove giocherà nella prossima stagione.

Sul taccuino dei dirigenti rossoneri sono spuntati, secondo le ultime indiscrezioni e come già scritto dal nostro quotidiano online in occasione della presentazione di mister Maiano, due top player.

Nel mirino dei rossoneri sono vive le trattative con i centrocampisti Andrea Moraglia (ma su di lui c'è anche il Taggia) e Alessandro Geraci. I due giocatori, nella scorsa stagione in forza a Ospedaletti e Sanstevese in Promozione, potrebbero essere due colpi da novanta e la società sta lavorando per chiudere una doppia trattativa capolavoro.