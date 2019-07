Calciomercato. Imperia, UFFICIALI le conferme di Trucco, Ambrosini e Giglio

Non solo bomber Virdis nel mirino. Nuove conferme il casa Imperia, in vista della prossima stagione dove la compagine neroazzurra vuole essere protagonista in Eccellenza per una rosa che va a completarsi.

Tris di conferme. A vestire ancora la maglia neroazzurra saranno il portiere Alessandro Trucco, il difensore e capitano Alessandro Ambrosini e il centrocampista Giuseppe Giglio.

Per la prossima stagione verranno inoltre aggregati alla Prima Squadra i giovani cresciuti nel settore giovanile neroazzurro come il portiere Mattia Meda (2001), i difensori Lorenzo Pallini, Andrea Di Cianni e Matteo Correale (2001), il centrocampista Gilberto Pellegrino (2001) e l'attaccante Manuel Nastasi (2001).