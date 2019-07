L'ex attaccante della Sanremese Luca Caboni riparte dalla sua terra, la Sardegna.

Il bomber ha firmato per la Nuorese ed è pronto a rimettersi in gioco dopo qualche annata non facile.

Caboni ha vestito qualche stagione fa la maglia della Sanremese.

Queste le prime impressioni di Caboni con un post su Facebook dopo la firma: "Inizia con oggi una nuova avventura, darò tutto me stesso per la Nuorese. Sono contento e onorato di vestire questa maglia: in bocca al lupo a me e alla squadra".