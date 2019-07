Ciclismo. Campionati Italiani, grande impresa della Ciclistica Bordighera con Beatrice Temperoni

Nello scorso fine settimana a Chianciano Terme si sono svolti i Campionati Italiani di ciclismo su strada.

La Ciclistica Bordighera con Beatrice Temperoni conquista la maglia simbolo del Campione Italiano 2019, una settimana indimenticabile per tutti i protagonisti di questa società sportiva che grazie al suo Direttore Sportivo Guerino Lanzo, si conferma uno dei migliori allenatori d’Italia dal 2011

Con 33 km da percorrere in terra toscana il sodalizio bordigotto è stato protagonista oltre con la Temperoni anche anche Lucia Brillante Romeo, protagonista di un ottimo campionato Italiano. Nei primi giri del circuito subito si forma un gruppetto ben assortito. Quindi l'attacco di di Temperoni e Brillante che insieme ad un'altra atleta formano un terzetto, prendendo un discreto vantaggio.

All'ultimo giro la Temperoni allunga dalle sue compagne di fuga, ma quando tutto sembra fatto arriva un imprevisto: Beatrice incappa in un problema ecco la foratura ad una ruota. La tesserata Ciclistica Bordighera non si perde d’animo e continua nella sua cavalcata con molta attenzione, affrontando la discesa con un arrivo in salita.

In questi campionati italiani erano presenti anche per le esordienti 2° anno Eleonora Davigo, molto attiva nel cercare un gruppo ed andare in fuga per ben due volte, per poi arrivare al 38° posto.

Per gli esordienti Samuele Privitera purtroppo è caduto, mentre per gli allievi Davide Rossi e Raffaele Giovinazzo coinvolto in una caduta senza conseguenze, non è potuto rimanere con i migliori. Al rientro dopo un mese da un incidente in allenamento Serena Brillante Romeo è andata oltre ogni aspettativa chiudendo la gara al 15° posto.

Il direttore sportivo Guerino chiude con il morale altissimo per un finale di stagione ancora ricco di eventi importanti.