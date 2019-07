Pallanuoto femminile. Mondiali 2019: Setterosa inarrestabile, superata anche la Cina

Un grande Setterosa non si ferma e ai Mondiali in svolgimento in Corea del Sud, le azzurre superano il terzo avversario consecutivo chiudendo così a punteggio pieno nel proprio girone, qualificandosi per i quarti di finale.

Imperiesi protagoniste. Contro la Cina, ma come in questa prime parte della massima rassegna internazionale, le imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo sono protagoniste: il portiere si regala parate incredibili, mentre l'attaccante mancina è sempre più in crescita e autrice di una doppietta nel definitivo 14-6.

Il match è stato a senso unico, dove nel primo tempo le azzurre scattano sul 5-1 e nel secondo tempo aumentano il vantaggio per un totale di 8-2. Nel terzo tempo il Setterosa incrementa il proprio parziale con un 4-2 (12-4 il totale), chiudendo il match con il definitivo 14-6.