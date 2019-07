Canottaggio: i risultati del Canottieri Santo Stefano al 'Festival dei Giovani' di Milano e al Campionato italiano master di Ravenna

Nuova positiva trasferta in Lombardia sulle acque dell'idroscalo di Milano, per la rappresentativa giovanile della Canottieri Santo Stefano al Mare, nell'ormai consueto appuntamento di luglio con il Festival dei Giovani, quest'anno alla 30a edizione.

La tre giorni di gare (dal 5 al 7 luglio) dedicate esclusivamente ai minori di 14 anni, ha visto la partecipazione di oltre 1.900 ragazzi, provenienti da tutta Italia e tra loro anche i nostri 12 atleti che hanno conquistato in totale ben 17 medaglie. Oro per Pietro Campeggio e Matteo Pansieri nellotto con cat. cadetti misto con la Canottieri Sampierdarena. Arianna Ramella è due volte d'argento nel singolo 7.20 categoria alievi B2, così come Matteo Pansieri nel singolo 7.0 e nel doppio cadetti con Pietro Campeggio, un argento anche per Linda Muratore nel singolo 7.0 cadette.

Due medaglie di bronzo le ha vinte Ginevra Roà nel singolo 7.0 allievi B1 cosi come Pietro Campeggio nel singolo 7.20 e nel due senza cadetti con Matteo Pansieri; un bronzo a testa per Arianna Ramella nel 4 di coppia misto con Speranza Prà, Rebecca Berenato nel 7.0 alievi B1, Francesco Russo nel singolo allievi c, Isabella Roà e Laura Franceschini nel 4 di coppia misto con Canottieri Sampierdarena. Inoltre Campeggio e Pansieri hanno gareggiato a bordo dei 2 equipaggi regionali 4 di coppia giungendo rispettivamente 3° e 4°.

Non sono riusciti a salire sul podio nonostante il grande impegno e le belle gare disputate Viola Donzella impegnata in 7.0 e doppio, Giampaolo Marvaldi e Manuel Garibaldi impegnati in 7.0, doppio e quattro di coppia.

Soddisfazione per Massimo Donzella, tecnico della sezione giovanile della società: “Siamo molto soddisfatti non solo per i risultati agonistici ottenuti, ma anche perché abbiamo dato a tutti i nostri atleti lai possibilità di crescere tecnicamente gareggiando in diverse tipologie di imbarcazioni ,anche in equipaggi formati con atleti di altre società”. Nel weekend successivo, il 13 e 14 luglio, la Canottieri Santo Stefano è stata presente al Campionato italiano Master di Ravenna con Marta Ardissone bronzo nell’otto con misto con la Canottieri Corgeno e Michele Cicconetti che purtroppo non ha passato la fase delle batterie eliminatorie.