Tennis. ATP Umago: Fabio Fognini si arrende ad un infortunio ed esce di scena

Continua il momento non semplice per Fabio Fognini, che dopo tutto quello che è capitato a Wimbledon deve arrendersi anche ai guai fisici.

Sulla terra rossa croata di Umago, dove l'armese numero 9 al mondo trionfò qualche anno fa, Fognini ha dovuto dare forfait ad inizio del secondo set dopo aver perso malamente contro il connazionale Travaglia il primo set per 1-6.

Nel secondo parziale sul 1-2 per Travaglia, la racchetta di Arma di Taggia decide di porre fine in anticipo al match per problemi fisici.