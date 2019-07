Podismo. Grande appuntamento sabato 20 luglio: da Diano Marina a Livorno per ricordare Michael Mistri

Sabato 20 luglio, per ricordare Michael Mistri, un ragazzo di Diano Marina scomparso prematuramente, l'ultramaratoneta Marco Lombardi ed il ciclista Randonnée e Luca Brondi, parteciperanno ad una staffetta benefica di bici e corsa.

Più di 300 km a corsa e in bici per ricordare Michael.

Si daranno il cambio ogni ora e mezza di corsa e tre ore di bici (saranno previste 4 tappe per il podista da 16/18 km e 3 tappe per il ciclista da 80/90 km) cercando di percorrere i 313 km che separano Diano Marina (Imperia) da Livorno in un tempo limite di 14 ore e mezzo. La partenza sarà alle 7 del mattino da Diano Marina e la 1a tappa (oltre 16 km di corsa) correranno insieme a Marco Lombardi gli atleti dell’Asd Diano Runners, di cui fanno parte il padre ed il fratello del ragazzo scomparso.