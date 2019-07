Sanremo: domani sera ai 'Bagni Italia' torna la grande boxe con 8 incontri dilettantistici ed uno tra 'Pro'

Domani sera dalle 20.30 la Sanremo Boxe in collaborazione con la Gladiator Boxe di Ventimiglia, celebreranno il ricordo del grande maestro scomparso Dante Di Battista (Bruno).

Ai Bagni Italia di corso Trento e Trieste (ingresso libero) si disputeranno 8 incontri dilettantistici. Dopo tanti anni la boxe professionistica torna a Sanremo con un match pro tra due pesi massimi: Zack Kobba, della Gladiator Boxe di Ventimiglia e Massimiliano Pinna, della Bruno Arcari Boxe di Genova.

Si tratta di una riunione fortemente voluta dal Presidente Riccardo Zunino, per onorare la memoria di Bruno, grandissimo maestro di boxe e di vita che ha speso la sua esistenza ad insegnare ai ragazzi il significato profondo della 'nobile arte'. Di seguito gli incontri della serata:

Crispino vs Bertone; Elite II, 75 kg

Cabras vs Vallisari; Elite II, 69 kg

Barbero Marco vs Ais; Youth, 64 kg

Barbero Samuele vs Provenzano, 64 kg

Ritucci vs Dellepiane; Elite II, 75 kg

Plateroti vs Davello; Elite II, 69 kg

Sorgi vs Kogasso; Elite, 91 kg

Infine il match clou della serata: l'incontro professionistico tra Kobba e Pinna, pesi massimi.