Calcio. Atletico Argentina, continua la crescita del settore giovanile

In casa Atletico Argentina continua la crescita con progetti importanti e trasparenti, con la società rossonera che crede soprattutto sul settore giovanile è lo testimoniano i numeri dello scorso anno e la partecipazione agli Open Day di quest'estate.

Martedì 23 luglio e mercoledì 31 luglio saranno due date molto importanti per le annate 2009 e 2010, per tutti i giovani che si vogliono avvicinare al calcio in maniera serena e senza pressioni, incentivando una forte componente ludico-coordinativo con presa confidenza del pallone.

La società ASD Atletico Argentina rimane a disposizione tutti i giorni dalle 15 alle 18 nella sua storica sede del campo sportivo "Ezio Sclavi" per informazioni.