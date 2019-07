Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, le prime parole di Luca Arrigo dopo il suo ritorno: "Contento di aver fatto questa scelta"

La Dianese&Golfo sta costruendo una rosa importante per la prossima stagione che i giallorossoblu disputeranno per la seconda stagione consecutiva in Promozione.

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il ritorno dell'esterno d'attacco classe 1993 Luca Arrigo che torna a Diano Marina dopo un'annata passata in Eccellenza all'Abenga.

"Dopo una lunga meditazione ho deciso di tornare a vestire la maglia della Dianese&Golfo nonostante diverse offerte da altre società. In ogni caso sono contento di aver fatto questa scelta, potrò dimostrare ancora il mio massimo impegno per provare a conseguire ulteriori soddisfazioni.

Con la Dianese&Golfo avevo partecipato attivamente alla vittoria dei playoff e alla vittoria della Coppa Liguria, per questo sono rimasto personalmente legato alla società.

"L'Albenga? Quest'anno ero stato riconfermato, ma per i motivi societari che si sono susseguiti si sono interrotte le strade. Ciò nonostante è stata un'annata positiva, in quanto essendo in categoria superiore mi ha permesso di accrescere il mio bagaglio di esperienza calcistico".