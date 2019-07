Calcio, Serie D. Sanremese, scatta la nuova stagione: nel pomeriggio primo allenamento al 'Comunale'

La Sanremese ricomincia a lavorare agli ordini di mister Nicola Ascoli nel pomeriggio di oggi, quando il gruppo di giocatori biancoazzurri convocati inizierà la preparazione in vista della prossima stagione.

La rosa. Aspettando gli ultimi colpi il tecnico potrebbe cominciare con questo gruppo: i portieri Caruso, Morelli, Brizio e Dodaro; i difensori Artioli, Rizzo, Bregliano, Gagliardini, Manes, Buccino, Scarella e Pici; i centrocampisti Demontis, Taddei, Spinosa, Fenati, Bellanca e Martini; gli attaccanti Colombi, Vitiello, Calderone, Scalzi, Lo Bosco e Pellicanò. L'ultimo arrivato è il centrocampista classe 2000 Gaetano Bellanca che arriva in prestito dal Catania.

Il primo impegno ufficiale dei matuziani sarà domenica 4 agosto, quando in occasione del turno preliminare di Tim Cup (sorteggio lunedì) la Sanremese sfiderà una compagine di Serie C: la stagione sta per iniziare.

Sanremese: i probabili convocati di mister Nicola Ascoli

Portieri:

Simone Caruso (1999), Andrea Morelli (1999), Michele Brizio (2001), Marco Dodaro (2002)

Difensori:

Andrea Rizzo (2001), Klajdi Pici (2001), Alessandro Manes, Alex Gagliardini, Simone Bregliano, Michele Scarella (2001), Andrea Cortese (2001), Thomas Buccino (2002)

Centrocampisti:

Max Taddei, Marco Spinosa, Andrea Demontis, Giovanni Fenati, Gaetano Bellanca (2000), Niccolò Martini (2001)

Attaccanti:

Matteo Colombi, Domenico Vitiello, Filippo Scalzi, Loreto Lo Bosco, Paolo Calderone (2001), Francesco Pellicanò (2002)