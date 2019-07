Calciomercato Eccellenza. Imperia, tutta in salita la trattativa per Virdis

Il calciomercato è strano, tutto può cambiare in un attimo. Se nella giornata di ieri l'ottimismo in casa Imperia per chiudere l'affare dell'estate era alto, secondo le ultime indiscrezioni ora la situazione si sarebbe capovolta: Francesco Virdis sembra allontanarsi.

Parti distanti. Le parti, dirigenza e giocatore, sarebbero molto lontane con la trattativa che al momento sarebbe ferma. Tutto da capire cosa succederà nell'incontro delle prossime ore tra la dirigenza neroazzurra e l'entourage del bomber quest'anno in forza al Savona: al momento possibile la fumata nera.

L'Imperia sta studiando il colpo Virdis per regalare un elemento di primo piano a mister Lupo.