Calcio. Atletico Argentina, rammarico per il mancato ripescaggio in Prima Categoria. Maiano carica l'ambiente: "Eravamo preparati a questo scenario, metteremo lo stesso impegno e la stessa passione"

Se a Camporosso festeggiano il ripescaggio in Promozione, ad Arma di Taggia l'umore non è dei migliori nonostante molti si aspettassero la mancata salita in Prima Categoria.

A commentare il verdetto in casa Atletico Argentina è mister Christian Maiano che è pronto a caricare l'ambiente nonostante la Seconda Categoria sia ancora realtà:

"Sapevamo che c'erano due possibilità: essere ripescati o rimanere in Seconda Categoria. Purtroppo il ripescaggio non è arrivato - sottolinea l'ex tecnico del Taggia - ma questo non cambia molto.

"Eravamo preparati a questo scenario, metteremo lo stesso impegno e la stessa passione".